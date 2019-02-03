كشف نسيم برناوي المكلف بالإعلام والاتصال لدى الحماية المدنية لـ "الخبر"، اليوم، أن عملية البحث عن المفقود عاشور محمد عون بالحماية المدنية بالبويرة والذي سقط بأحدى البالوعات بحي 250 مسكن خلال تأديته للمهام لا تزال جارية رغم تقلبات الطقس، مشيرا إلى إمكانية أن تطفو الجثة إلى السطح فوق الماء في أي لحظة بعد مرور 10 أيام من الحادثة.

وأوضح النقيب أن عملية البحث توسعت إلى ما خلف سد تلسديت بناحية شرق الولاية بوادي إغرام، وكشف أن ست مديريات تابعة للحماية المدنية قد أوفدت دعما بشريا وماديا "منها المدية، بومرداس، الجزائر، برج بوعريريج، سطيف، بجاية وتيزي وزو".

ذات النقيب أكد أن عملية البحث وسط الأماكن الوعرة بضفاف وادي دهوس قد تسببت في إصابة 7 أعوان بإصابات مختلفة على مستوى الكاحل والأرجل نتيجة تعرضهم لإنزلاقات ودهس لمخلفات حديدية بقاع الوادي، كما تم إعفاء أحد الأعوان بعد أن أصيب بوعكة صحية . نسيم برناوي أكد أن العملية متواصلة مع رفع عدد الافراد المشاركين في عملية البحث .