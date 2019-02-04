أفاد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للنقل بين المدن كريم الدواس، في تصريح لجريدة الشروق الصادرة اليوم الاثنين 4 فيفري 2019، بأن ''هناك اتصالات متقدمة مع السلطات الجزائرية لاستئناف الرحلات على خط تونس - الجزائر العاصمة.

وأضاف الدواس أن ''هذا الخط كان قد توقف بسبب ضعف المردودية التجارية وهو ماتطلب إعادة النظر في مسلك هذا الخط واقتراح أن يمر مستقبلا عبر مدينة العلمة الجزائرية قبل أن يصل إلى الجزائر العاصمة لتأمين المردودية اللازمة لاستئناف الرحلات''.

وبين المتحدث أن '' الشركة تبحث مع السلطات الجزائرية الاستعدادات لفتح خطين آخرين يربط الأول قفصة بمدينة الوادي، فيما يصل الثاني مدينة القصرين بتبسّة خلال النصف الأول من العام الحالي''.