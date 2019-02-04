تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية الشهيد حشاني دوح بتبسة مغرب اليوم على مستوى حي كوبيماد 1576 سكن بمدينة تبسة لأجل حالة اختناق بغاز أول أوكسيد الكربون تعرضت له فتاة 28 سنة بحمام شقتها .والمنبعث من جهاز سخان الماء وقد قدمت لها إسعافات أولية بمنزلها بعد مساعدتها على التنفس بمعدات مخصصة لذات الغرض لتخرج من وضعية موت محقق . ودعت مصالح الحماية المدنية من تبسة السكان لمراقبة شبكة الغاز الداخلية والمدفاة وسخان الحمام من طرف محترفين لمطابقة الشبكة وتجنب المآسي .