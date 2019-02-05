تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن أول أمس من توقيف سبعة مهربين وسبعة منقبين عن الذهب وحجز كمية معتبرة من الذهب ومبلغ مالي بالعملة الوطنية و حافلة وسيارة سياحية وثلاث مركبات رباعية الدفع، كما حجزت مفارز أخرى في عدة ولايات مسدسا آليا وبندقية صيد وذخيرة و مخدرات .

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني أمس، أنه في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، يوم 03 جانفي 2019، إثر عملية تفتيش بتمنراست، من توقيف (07) مهربين وحجز (18.638.2) كيلوغرام من مادة الذهب ومبلغ مالي يقدر بـ (318500.00) دينار جزائري، بالإضافة إلى حافلة ومركبة سياحية وهواتف نقالة، فيما أوقفت مفرزة أخرى، بنفس المنطقة، (17) منقبا عن الذهب وضبطت ثلاث (03) مركبات رباعية الدفع وجهازي (02) كشف عن المعادن.

وفي سياق متصل، وإثر عملية بحث وتفتيش قرب الشريط الحدودي ببشار، كشف حراس الحدود، (99) كيلوغراما من الكيف المعالج، في حين أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بكل من وهران، باتنة وعنابة، خمسة (05) تجار مخدرات وحجزت (44.9) كيلوغرام من نفس المادة. كما تم حجز (516) وحدة من مختلف المشروبات بورقلة.

من جهة أخرى، ضبط عناصر الدرك الوطني، إثر عمليات متفرقة بكل من غرداية، وهران وسطيف، مسدسا آليا (01) وبندقية (01) صيد ومنظار (01) ميدان بالإضافة إلى كمية من الذخيرة ومعدات لتعبئة الخراطيش، فيما تم حجز (1000) لتر من الوقود الموجه للتهريب بتندوف.