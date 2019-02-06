أقدم شاب في حدود التاسعة والنصف من صبيحة اليوم الأربعاء، على إضرام النار في جسده داخل مقر بلدية المدية.

وأفادت مصادر "الخبر"، أن الشاب أقدم على هذا الفعل احتجاجا على عدم حصوله على رخصة نصب طاولة لممارسة نشاط تجاري أمام محطة النقل البري سابقا.

المعني البالغ من العمر 23 سنة أصيب بحروق بليغة على مستوى الجهة اليسرى من الصدر والذراع وقد تم إسعافه ونقله إلى مستشفى الدويرة فيما بين التحقيق الأولي الذي باشرته مصالح الأمن أنه يعاني من اضطرابات نفسية، وكان يتلقى بشأنها علاجا دوريا بمركز معالجة الإدمان الكائن مقره بحي الغزاغزة بالمخرج الشمالي لعاصمة الولاية.