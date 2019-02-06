رفعت مؤسسة (فرانس أغريمير) للمنتجات الزراعية والبحرية ، يوم الأربعاء توقعاتها لصادرات فرنسا من القمح اللين خارج الاتحاد الأوروبي هذا الموسم بعد مبيعات نادرة لمصر، لكنها حذرت من أن البلاد تواجه صعوبات في استعادة الحصة السوقية التي فقدتها في أنحاء أخرى من أفريقيا.



وأدت زيادة اعتماد فرنسا على الصادرات إلى الجزائر هذا الموسم إلى إذكاء مخاوف من أن تخسر مكانا في أسواق استيراد أخرى مثل المغرب وغرب أفريقيا لصالح مناشئ في البحر الأحمر مثل القمح الروسي.



وقال مارك زريبي رئيس وحدة القمح والسكر لدى فرانس أجريمير للصحفيين إن بيع 180 ألف طن من القمح الفرنسي لمصر في مناقصة الأسبوع الماضي، وهو الأول من نوعه في 18 شهرا، أعطى دفعة غير متوقعة للصادرات الفرنسية خارج الاتحاد الأوروبي التي كانت بالفعل أعلى من الموسم الماضي بنسبة 15 في المئة بحلول بداية الأسبوع الجاري.



