وري، عصر اليوم، جثمان الزميلة الصحفية إيمان شيبان وزوجها خلال فهيم اللذيان توفيا أمس بشقتهما بالجزائر العاصمة اختناقا بالغاز،وذلك بمقبرة سيدي عمر شريف ببلدية الشرفة ب 50 كلم شرق ولاية البويرة .

تشييع الجنازة حضرتها مئات من المواطنين من بلدية الشرفة ومشدالة وأقرباء العائلتين بالإضافة إلى بعض الوجوه الإعلامية على غرار الإعلامي عدلان ملاح.

كما حضر من السلطات المحلية ممثلي البلدية لبلدية الشرفة وكذلك رئيس الدائرة ممثلا للسلطات الولائية التي كانت في في ممشى جنازة عون الحماية المدنية ببلدية البويرة .