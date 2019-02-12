تعود الإثارة اليوم الثلاثاء إلى الملاعب الأوروبية، حيث تنطلق مباريات ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وتتجه الأنظار مساء اليوم الثلاثاء إلى "مسرح الأحلام" ملعب أولد ترافورد الذي سيشهد قمة مثيرة بين مانشستر يونايتد وضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي.

وفي ملعب الأولمبيكو، يستقبل نادي العاصمة الإيطالية روما نظيره البرتغالي بورتو في ثاني مواجهات ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

القنوات الناقلة:

مانشيستر يونايتد - باريس سان جيرمان

Bein sport MENA 1

Bein sport MENA 11

M. liga de campeones

RMC Sport 1

روما - بورتو

Bein sport MENA 2

Bein sport MENA 12

M. liga de campeones 1

RMC Sport 2