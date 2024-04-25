جيدو: مسعود وبلقاضي يحافظان على اللقب الإفريقي

توج مصارعا الجيدو، الجزائريان، دريس مسعود (-73كلغ) وأمينة بلقاضي (-63 كلغ)، بطلين إفريقيين، للمرة الثالثة على التوالي، عقب منازلات اليوم الثاني للبطولة الإفريقية- 2024 ( أكابر- فردي) التي جرت اليوم الجمعة بالقاهرة ( مصر).

وفاز مسعود في النهائي على التونسي علاء الدين بن شلبي، بينما أطاحت بلقاضي بمنافستها من جمهورية إفريقيا الوسطى، ناديا ماتشيكو غيمانديغو.

ويرتفع حصاد المصارعين الجزائريين من الميداليات إلى خمس (ثلاث ذهبيات، فضية وبرونزية ).

وخلال اليم الأول من المسابقة القارية، افتك المصارعون الجزائريون ثلاث ميداليات (ذهبية، فضية وبرونزية). وتوج المصارع قيس مدثر (أقل من 66 كلغ) بالمعدن النفيس عقب تغلبه في النهائي على المصري، أحمد عبد الرحمن فيما حصلت المصارعة هوارية قدور في وزن (أقل من 48 كلغ) على الفضية عقب خسارتها في النهائي أمام التونسية، أميمة بديوي. وعادت الميدالية البرونزية إلى فايزة عيساحين في وزن (- 52 كلغ).

وتعرف هذه البطولة القارية، المستمرة إلى غاية 27 أبريل الحالي، مشاركة 190 مصارعا يمثلون 34 بلدا إفريقيا.

ويمثل الألوان الوطنية، تسعة مصارعين رجال وسبع سيدات، أجروا تربصا تحضيريا مغلقا بالمركب الاولمبي بوهران تحسبا لهذا الحدث القاري.