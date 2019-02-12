توفي شخص وأصيب خمسة آخرون في حادث احتراق مسكن جاهز بالشلف، حسبما افادت اليوم الثلاثاء مصالح الحماية المدنية.

وأوضح المكلف بالإعلام بذات المصالح ملازم أول محمد مساعدية " أن وحدات الحماية المدنية تدخلت ليلة الإثنين إلى الثلاثاء لإخماد حريق شب بمسكن جاهز بمنطقة الحسنية أسفر عن وفاة شيخ يبلغ من العمر 89 سنة في عين المكان تم إجلاؤه إلى مستشفى أولاد محمد فيما تم إنقاذ خمسة أشخاص من ذات العائلة.

وأضاف ذات المصدر أن المصابين وهم امرأتان 62 و 48 سنة وثلاثة أطفال (13 و 11 و 4 سنوات) قد تم إجلاؤهم إلى مستشفى الأخوات باج.

كما أسفر الحريق استنادا لنفس المصدر عن احتراق المنزل بما فيه جميع الأثاث فيما تم إخماده بفضل الإمكانيات المسخرة وإنقاذ المساكن المجاورة.