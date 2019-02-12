أنهت اليوم الثلاثاء، الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تبسة التحقيق في وقائع ممارسة شركة أجنبية نشاطا تجاريا غير مرخص.

وأفادت مصادر "الخبر"، أن فرقة إجراءات البحث والتحري قد كثفت لتضبط معدات كهربائية غير مفوترة تمثلت في 30 مولدا كهربائيا و 28 منشارا كهربائيا بحوزة رعية أجنبي مندوب مبيعات لشركة أوروبية على مستوى فندق بوسط المدينة والسماع لمسير الشركة الأجنبية وشريكه وإحالة العتاد محل الحجز ووضعها تحت تصرف مفتشية أملاك الدولة بولاية تبسة . مع تقديم الأجنبيين الاثنين على الجهة القضائية المختصة بتهمة ممارسة نشاط تجاري غير مرخص وحيازة معدات غير مفوترة