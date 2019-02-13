ارتفعت أسعار خام برنت، اليوم الأربعاء، بعد أن قالت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، إنها ستخفض صادرات الخام وتجري تقليصا أعمق للإنتاج، بينما زادت العقود الآجلة الأمريكية بفعل تراجع في مخزونات النفط المحلية.

وبحلول الساعة التاسعة وخمسين دقيقة بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 88 سنتا إلى 63.30 دولار للبرميل.

وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قد أبلغ صحيفة فايننشال تايمز يوم الثلاثاء ،أن الإنتاج سينزل عن عشرة ملايين برميل يوميا في مارس، وهو ما يقل أكثر من نصف مليون برميل يوميا عن الهدف المتفق عليه للمملكة في إطار اتفاق خفض المعروض العالمي.