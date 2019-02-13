خلف حادث مرور خطير وقع مابين شاحنة ذات صهريج لنقل المواد البترولية ودراجة نارية، صباح اليوم الأربعاء، غير بعيد عن دار الصيانة ببلدية المطمر بولاية غليزان، مقتل شخصين.

وقالت مصالح الحماية المدنية، بأن الحادث وقع في حدود الساعة الخامسة و17 دقيقة، إثر اصطدام بين شاحنة لنقل المواد البترولية ودراجة نارية كان يستقلها شخصان، بجانب دار الصيانة ببلدية المطمر الواقعة على محور الطريق الوطني رقم 4 الرابط بين ولايتي الجزائر العاصمة ووهران.

وقام عناصر الوحدة الرئيسية بنقل جثتي الضحيتين "ع.ب" 24 سنة و"ش.ب" 20 سنة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد بوضياف. ومن جهتها فتحت مصالح الأمن ذات الاختصاص الإقليمي تحقيقا لكشف ملابسات هذا الحادث الخطير.