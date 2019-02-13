أصيب أكثر من 20 شخصا، مساء اليوم بالبويرة، في انحراف حافلة لنقل المسافرين على الطريق الوطني رقم 33 بمرتفعات تكجدة السياحية بإقليم بلدية حيزر شمال البويرة في حدود الساعة السابعة والنصف مساءا.

المصابون الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 50 سنة ينحدرون من ولاية المسيلة حسب ترقيم الحافلة كانوا في رحلة سياحية بجبال تكجدة، لتنقلب بهم أثناء رحلة العودة ، اثنان منهم في حالة خطيرة، ونقلوا إلى مستشفى محمد بوضياف بالبويرة.

وحسب الحصيلة الأولية فإنه تم تحويل 29 شخصا نحو مستشفى محمد بوضياف، تم خلاله تسخير 8 سيارات إسعاف تابعة للحماية .