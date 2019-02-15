أصيب خمسة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة اثر حادث مرور وقع اليوم الجمعة ببلدية ثنية الحد (ولاية تيسمسيلت)، حسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية.

و قد نجم الحادث الذي وقع بالطريق الوطني رقم 14 في شطره الرابط بين بلديتي ثنية الحد واليوسفية عن اصطدام بين سيارتين مما تسبب في إصابة خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 17 و 52 سنة بجروح أحدهم في حالة خطيرة، استنادا إلى ذات المصدر.

وتم إجلاء المصابين إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالمؤسسة العمومية الإستشفائية لثنية الحد، فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.