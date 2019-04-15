أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني ،اليوم الإثنين، أن مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، أوقفت يوم 14 أفريل 2019، إثر عمليات متفرقة بتمنراست ، (25) منقبا عن الذهب، وحجزت جهازي (02) كشف عن المعادن ومطرقة (01) ضاغطة ومولد (01) كهربائي وآلة لتكسير الحجارة.

كما ضبط حرس السواحل بسكيكدة، (31.105) كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني شخصا على متن شاحنة محملة بـ (43) قنطارا من أوراق التبغ ببسكرة.

من جهة أخرى، حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالوادي، (720) لتر من الوقود كانت موجهة للتهريب، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني، ثمانية (08) مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بكل من باتنة وتلمسان.