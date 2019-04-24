أصيب ثلاثة حراس أمن صوماليين جراء انفجار استهدف سيارة حاكم إقليم باري في بوصاصو.

وذكرت إذاعة "شابيلي" الصومالية اليوم الأربعاء أن حاكم الإقليم يوسف محمد واكيس لم يكن في السيارة أثناء الانفجار الذي خلف دخانًا كثيرا, فيما طوقت الأجهزة الأمنية المكان.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم, لكن المعتقد أن مسلحي جماعة الشباب وتنظيم "داعش" الذين ينشطون في جبال جالجالا المحيطة في بونتلاند، هم المسؤولون عن الانفجار.

و كانت أجهزة الأمن والمخابرات الصومالية أعلنت في وقت سابق اليوم عن ضبط عنصر تابع حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي, في عملية أمنية جرت في مديرية حي شبس بالعاصمة مقديشو.