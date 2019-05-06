أعلنت شركة "توتال" أنها وقعت على اتفاق ملزم مع شركة أوكسيدانتال من أجل اقتناء أصول المجمع النفطي الأمريكي أناداركو بالجزائر، غينيا، الموزمبيق وجنوب إفريقيا، حسبما علم اليوم الإثنين لدى المجمع الفرنسي.

وحسب بيان لشركة" توتال" تلقته وكالة الأنباء الجزائرية، فإن الاتفاق المُحتمل إبرامه في حال قبول العرض القائم لشركة أوكسيدانتال من أجل إعادة شراء مجمع أناداركو تقدر قيمته بـ 8.8 مليار دولار.

وأوضح ذات المصدر، "إن هذه الصفقة مرهونة بتوقيع واستكمال عقد الشراء المُرتقب لمجمع أناداركو من قبل أوكسيدانتال وموافقة السلطات المعنية"، مضيفا، أنه من المقرر استكمال الصفقة بين شركتي أوكسيدانتال وتوتال في 2020.

للإشارة فإن مجمع أناداركو متعامل في الجزائر ينشط في الكتلتين 404 و 208 بمساهمة تقدر بـ 24.5% في حوض بركين (حقول حاسي بركين، أورهود والمرك) حيث تملك شركة توتال 12.25 %.

خلال سنة 2018 بلغ انتاج هذه الحقول 320.000 برميل نفط/اليوم.

وفيما يخص غانا يملك أناداركو مساهمات في حدود 27% في حقل "جوبيل"، و19% في حقل "تين" الذي بلغ فيه الانتاج سنة 2018 ما يعادل 143.000 برميل في اليوم من النفط بالإضافة إلى الغاز.

بمساهمة بلغت 26.5% في الموزمبيق فإن المجمع الأمريكي متعامل في المساحة 1 التي من المقرر أن تحتضن مشروع خاص بالغاز الطبيعي المميع بـ 12.8 مليون طن/سنويا.

وحسب شركة "توتال" فإن هذا المشروع قريب من القرار النهائي للاستثمار.

"تتضمن المساحة 1 أزيد من 60 ترليون قدم مكعب من موارد الغاز بما في ذلك 18 تريليون قدم مكعب ستثمن من خلال القطارين الأولين للغاز الطبيعي المميع الذي سيشرع في 2024"، في حين رخص الاستغلال في جنوب إفريقيا القريبة من برولبادة هي اكتشاف حققته توتال مؤخرا.

وأوضح المجمع الفرنسي أن "كافة هذه الأسهم تمثل حوالي 1.2 مليار دولار برميل احتياطي مثبت ومحتمل، بما فيه 70 % من الغاز وكذا 2 مليار برميل من الموارد طويلة المدى للغاز الطبيعي بالموزمبيق. كان معدل الانتاج 96 كيلو مكافئ برميل النفط/يوم سنة 2018 و ينتظر أن يتزايد إلى حوالي 160 كيلو مكافئ برميل النفط/يوم في آفاق 2025".

وأضاف ذات المصدر، "إذا تحقق هذا، فشراء أناداركو من قبل أوكسيدانتال سيقدم لنا فرصة شراء حقيبة أسهم من الصنف الدولي في إفريقيا، الأمر الذي سيقوي مكانتنا الرائدة ضمن الشركات الخاصة العالمية في القارة"، مشيرا إلى أنه بمجرد شراء أسهم أناداركو في الجزائر، ستصبح توتال متعامل أسهم نفطية مهمة.

وحسب الرئيس المدير العام للمجمع، باتريك بوياني، "عمدت توتال على تنفيذ هذه الصفقة في أحسن الشروط في حال ما إذا تم قبول عرض أوكسيدانتال لشراء أناداركو، ستسمح هذه الصفقة لتوتال و أوكسيدانتال بأن يكونا رابحين"، معتبرا أن "توتال ستتحصل على أزيد من 3 مليار برميل موارد في حين ستعزز أوكسيدانتال ميزانيتها تبعا لشراء أناداركو عن طريق إعادة بيع أسهم أناداركو العالمية".