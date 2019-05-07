حققت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك،في إطار نشاطاتها الاستكشافية وبمجهودها الذاتي،أربعة (04) اكتشافات جديدة هي حاليا قيد التقييم،حسب ما أعلنت اليوم الثلاثاء في بيان لها.

وحسب ذات البيان، تتمثل هذه الاكتشافات في بئر للنفط على مستوى منطقة تڤرت، وبئر للغاز حاوي على مكثفات بمستوى حوض أمجيد (منطقة الڤاسي)، وهذا فضلا عن بئرين للغاز حاويان على مكثفات في حوض بركين.

وتنم هذه الاكتشافات التي تدخل في إطار نشاطات البحث، عن إستراتيجية سوناطراك للحفاظ على الجهد المبذول في مجال الاستكشاف لتجديد احتياطاتها من المحروقات. يضيف البيان.