دخل عمال مجمعين تابعين لشركة صاربي بمنطقة عمورة بحاسي الرمل في اعتصام مفتوح منذ الرابع من شهر ماي الجاري بعد قرار توقيفهم عن العمل منذ الفاتح منه، وحسب بيان تلقت "الخبر" نسخة منه فإن العمال تفاجأوا لهذا القرار التعسفي الذي تسبب في قطع أرزاق أبناءهم، وأفاد هؤلاء أنه تم استبدال المجمعين بمجمع آخر وتوظيف عمال جدد به، مضيفين أن نسبة 85 من العمال المسرحين من المنطقة وتم توظيفهم عن طريق الوكالة المحلية للتشغيل ومنهم من لم يمر على توظيفه شهر، وناشد المعتصمون والي الولاية بالتدخل العاجل لتسوية وضعيتهم محملين إياه مسؤولية ما قد ينجر عن هذا القرار التعسفي الذي استهدف لقمة عيش أبناءهم في هذا الشهر الكريم.