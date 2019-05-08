توفي 4 أشخاص وأصيب 3 آخرون في حادث سير وقع بعد ظهر اليوم الأربعاء ببلدية بن سرور (المسيلة)، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية بالولاية.

وكان مسرحا لهذا الحادث الطريق الوطني رقم 46 بالمكان المسمى "بوملال" وذلك جراء اصطدام بين سيارة سياحية و شاحنتين ما أدى إلى وفاة بعين المكان 4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 4 و60 عاما وإصابة 3 آخرين بجروح, استنادا لنفس المصدر الذي أوضح أنه تم نقل الجرحى إلى مستشفى بن سرور حيث قدم لهم العلاج الضروري.

وقد تم فتح تحقيق من طرف المصالح الأمنية المختصة إقليميا لتحديد أسباب هذا الحادث.