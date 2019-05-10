تقترح العلامة المصنعة للهاتف النقال “أوبو” على زبائنها الاستفادة من العديد من الهدايا المميزة عند شرائهم هاتفا ذكيا “أوبو أف 9”، بدءا من الفاتح من ماي وإلى غاية آخر يوم من شهر رمضان المعظم، وذلك من خلال إرسال “إيمي” الخاص بالهاتف المشترى مع رقم الهاتف الشخصي عبر رسالة خاصة (فايسبوك/ماسنجر)، سيتم بعدها الإعلان عن الفائزين بعد عملية القرعة.



وتؤكد العلامة أن الهاتف المقترح بسعر 53900 دينار متوفر بثلاث صيغ للألوان المدرجة أحمر الشروق، أزرق ليلي وبنفسج نجمي، وهي الألوان المتناسبة مع أهم الأوقات التي تميز هذا الشهر الفضيل، على غرار الإمساك والإفطار. فضلا عن ذلك، فإن الهاتف يتمتع بالعديد من المزايا بداية من شاشة كبيرة بحجم 6.3 بوصة ودون حواف، بدقة عالية جدا. وتقدر سعة الذاكرة العشوائية بـ4 جيغا بايت، بينما تصل سعة ذاكرة التخزين إلى 64 جيغا بايت، بالإضافة إلى البطارية الكبيرة من سعة 3500 ميغا أمبير تستعمل خاصية الذكاء الاصطناعي.



