انتشلت مصالح الحماية المدنية لوحدة بلدية ديرة بدائرة سور الغزلان 70 كلم بجنوب مقر ولاية البويرة، مساء اليوم ، جثة شاب في السادسة عشرة من عمره، لقي حتفه زوال اليوم بالمجمع المائي الواقع بقرية المالح بإقليم البلدية.

وحسب ما عملته "الخبر"، فقد توجه الشاب رفقة أصدقائه للاستجمام بعد تسجيل لإرتفاع الحرارة التي تشهدها المنطقة، وقد تدخلت الحماية المدنية لانتشال جثة الضحية بالاستعانة بثلاثة غطاسين من الوحدة الرئيسية بالبويرة، وتم نقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى سور الغزلان. فيما فتحت مصالح الدرك تحقيقا في القضية.