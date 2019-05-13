عرفت ولاية الجلفة خلال اليومين الأخيرين تسجيل 03 حوادث من بينها 02 مميتة كان أولها وفاة شاب يبلغ من العمر 22 سنة داخل بركة ماء مخصصة للسقي الفلاحي متواجدة بمنطقة أم الريش والمعروفة بڤلتة السطايفي التابعة لبلدية بنهار، وهذا الشاب ينحدر من بلدية فرجيوة ولاية ميلة.

كما سجل قبل ساعة من إفطار أمس الأحد، انتحار شاب يبلغ من العمر 26 سنة بعد أن رمى بنفسه من الطابق الأول لعمارة بحي بن تيبة في الجلفة، حيث كشفت عائلته أنه يعاني من اضطرابات نفسية.

وفي نفس اليوم، تسبب حريق بشقة كائنة بحي الوحدة ببلدية سيدي لعجال إلى إصابة 05 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 04 و 43 سنة بجروح متفاوتة الخطورة.