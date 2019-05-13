سجلت مصالح الرقابة لوزارة التجارة خلال الفترة الممتدة من 27 أفريل إلى 6 ماي الجاري، أي خلال الأيام العشرة التي سبقت شهر رمضان، 16.031 تدخلا و حجزت سلعا بقيمة 28.97 مليون دج، حسبما أفاد به اليوم الإثنين بيان للوزارة.

و بلغ عدد المخالفات المسجلة من طرف مصالح الرقابة على إثر هذه التدخلات 1041 مخالفة فيما بلغ عدد المحاضر المحررة 7.178 محضرا، حسب نفس المصدر، مضيفا أنه تم اقتراح 65 محلا للغلق مع تسجيل مبلغ إجمالي لعدم الفوترة بـ 552.06

مليون دج.

و حسب ذات البيان فقد بلغ عدد العينات المقتطعة من طرف أعوان الرقابة التابعين للوزارة 214 عينة.

و في مجال مراقبة النوعية و قمع الغش، تم تسجيل 7.982 تدخل نتج عنها معاينة 332 مخالفة و تحرير 321 محضر متابعة قضائية مع اقتراح الغلق الإداري لـ 10 محلات تجارية.

كما سمحت هذه التدخلات، بحجز سلع غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك قدرت كميتها بـ 92.63 طن وقيمتها المالية بـ 24.58 مليون دج.

و بخصوص طبيعة المخالفات المسجلة في هذا الإطار، فتتمثل أساسا في انعدام النظافة و النظافة الصحية بـ 166 مخالفة (50 بالمائة من المخالفات) و حيازة و بيع مواد غير صالحة للاستهلاك بـ 49 مخالفة (14.76 بالمائة) و حيازة و بيع مواد غير مطابقة بـ27 مخالفة (8.13 بالمائة) و انعدام الرقابة الذاتية بـ17 مخالفة (5.12 بالمائة) و عدم مطابقة الوسم بـ17 مخالفة (5.12بالمائة) و عدم احترام درجة حرارة الحفظ بـ12 مخالفة (3.61 بالمائة).

و في مجال مراقبة الممارسات التجارية، تم تسجيل 8.049 تدخلا نتج عنها معاينة 709 مخالفة و تحرير 654 محضر متابعة قضائية مع اقتراح الغلق الإداري لـ55 محلا تجاريا.

كما سمحت هذه التدخلات بالكشف عن مبلغ إجمالي لعدم الفوترة قدره 552.06 مليون دج و حجز سلع بقيمة 4.39 مليون دج.

أما بخصوص طبيعة هذه المخالفات، فتتعلق بعدم الإعلام بالأسعار والتعريفات حيث سجلت 239 مخالفة في هذا المجال (33.71بالمائة من إجمالي المخالفات) وممارسة نشاط تجاري دون القيد في السجل التجاري بـ102 مخالفة (14.39 بالمائة) و

عدم الفوترة بـ94 مخالفة (13.26 بالمائة) و معارضة الرقابة بـ93 مخالفة (13.12 بالمائة) و كذا ممارسة أسعار غير شرعية بـ8 مخالفات (1.13 بالمائة).