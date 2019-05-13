تم تنفيذ عمليتي تصدير متزامنتين للإسمنت الرمادي والكلينكر الأبيض من مصنع "لافارج للإسمنت" بعقاز (ولاية معسكر) نحو غرب إفريقيا والكاميرون أمس الأحد انطلاقا من ميناء وهران، حسبما استفيد من هذا المجمع.

ويتعلق الأمر بأول عملية تصدير لـ 15 ألف طن من الإسمنت الرمادي غير المعبأ نحو غرب إفريقيا وشحنة أخرى بـ 5 آلاف طن من الكلينكر الأبيض لأول مرة في الجزائر و25 ألف طن من الكلينكر الرمادي نحو الكاميرون، حسبما ورد في بيان للمجمع.

وتسمح هذه العملية الأولى بفتح "فرص جديدة لتصدير الإسمنت والكلينكر الأبيض إلى إفريقيا"، كما أشير إليه.

وتؤكد عمليات التصدير هاته، يقول المصدر، "الجودة الكاملة للكلينكر والإسمنت التي أخذت مكانها في السوق الدولية تدريجيًا".

وقد استفادت هذه العملية التي جسدت بدعم من مسؤولي ميناء وهران من الدعم التجاري واللوجستي لـ "لافارج هوسليم ترادينغ" وهي منشأة من طراز عالمي مخصصة في التجارة الدولية تمتلك أكثر من 50 بالمائة من تبادلات الكلينكر والإسمنت في البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا. وتساهم إستراتيجية مجمع "لافارج هوسليم الجزائر"، استنادا لنفس المصدر، في ضمان الفرص التجارية للإنتاج الوطني الهام بهدف تصدير مليوني طن من الإسمنت والكلينكر في عام 2021. ومن خلال عملياتها المستمرة يلتزم المجمع بالمساهمة في تنويع المداخيل خارج المحروقات.

ويضم المجمع مصنعين للإسمنت بالمسيلة وأوقاز (معسكر) والثالث ببسكرة (سيلاس) بالشراكة مع مجمع سواكري، بطاقة إنتاجية إجمالية تقدر بـ 11.5 مليون طن سنويًا. ويتم نشاط الخرسانة الجاهزة على مستوى 19 محطة عبر الوطن بطاقة إنتاجية في حدود 1 مليون طن سنويا. وفي الجزائر يشغل مجمع "لافارج هوسليم" 4.500 متعاون ويلتزم بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.