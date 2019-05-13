تمكنت قوات فرقة مكافحة الإجرام التابعة لأمن ولاية البويرة من تفكيك شبكة وطنية لتهريب السيارات مكونة من 29 شخصا و استرجاع تسعة مركبات، حسبما علم اليوم الاثنين من مصدر أمني.

وأوضح المصدر أن "الشبكة المفككة مكونة من 29 شخصا تتراوح أعمارهم بين 25 و 57 سنة وينحدرون من البويرة و من ولايات أخرى كتلمسان".

وخلال هذه العملية، تم استرجاع تسعة مركبات من أنواع مختلفة من طرف فرقة مكافحة الإجرام التي شرعت في تحقيقها منذ نوفمبر 2018، وفقا للمصدر.

وكان أعضاء هذه الشبكة ينشطون في البويرة وفي ولايات مجاورة كتيزي وزو و المدية و بومرداس و برج بوعريريج و سطيف.

وأشار المصدر إلى أنه تم توقيف المتهمين و تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لمحكمة البويرة صباح اليوم الاثنين لافتا إلى أن ستة سيارات مسروقة من طرف هذه الشبكة لا تزال محل بحث و التحقيق متواصل.