أعلن وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي عن فتح تحقيق في ظروف وفاة شخصين على إثر سقوطهما من أعلى عمارة واقعة بشارع عميروش بحسين داي، حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان لذات الهيئة القضائية .

وجاء في بيان للمحكمة أن "وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي فتح تحقيقا في ظروف وفاة شخصين (ضحيتين) إثر سقوطهما من أعلى عمارة واقعة بشارع عميروش بحسين داي".

وقد تم تسجيل أمس الثلاثاء حادث سقوط شابين من أعلى بناية على الساعة 13:58 بورشة تقع بعمارة بحي عميروش (حسين داي) خلال قيامهما بأشغال تهيئة بالطابق الـ15 مما أدى إلى وفاتهما بعين المكان.

ويتعلق الأمر بشابين أخوين يبلغان من العمر على التوالي 35 و24 سنة، حسب ما ذكر الملازم أول صادق كمال المكلف بالإعلام لدى مديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر.