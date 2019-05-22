أعلنت مديرية التوزيع للكهرباء والغاز للحراش، اليوم الأربعاء، عن انقطاع في التموين بالغاز مبرمج يوم الجمعة المقبل في عدة أحياء بلدية الرويبة (الجزائر)، وذلك بسبب وجود أشغال تتعلق باستبدال صمام من نوع الصلب 80 ".

وقد برمج هذا الانقطاع بداية من الساعة 4 سا 30 د بعد السحور ويستمر إلى غاية الساعة الـ 10 سا من صباح يوم الجمعة 24 ماي.

وأفادت مديرية التوزيع للكهرباء والغاز للحراش في بيان لها، أن الأمر يتعلق بحي 80+80 مسكن، حي 96 مسكن، حي 75 مسكن وحي 150 مسكن وسط مدينة الرويبة.