حجزت عناصر الفرقة المتعددة المهام الشريعة التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بتبسة على مستوى طريق الوزن الثقيل بالونزة شمال عاصمة الولاية تبسة، كمية من السجائر ذات المنشأ الأجنبي من نوع روايال فايف قدرت بـ 700 خرطوشة كانت محملة على متن سيارة سياحية والتي تستلزم غرامة مالية لفائدة خزينة الدولة 6.5 مليون دينار، و في عملية ثانية تمكن عناصر الفرقة من حجز كمية من الفواكه (خوخ و نيكتارين) تقدر بـ 3.2 أطنان كانت محملة على متن سيارة نفعية ومستوردة عن طريق التهريب ليتم حجز البضاعة ووسيلة النقل وفرض غرامة بـ 1.7 مليار سنتيم وتم إحالة ملفي التهريب على الجهة القضائية المختصة للفصل فيه وتحديد تاريخ جلسة المحاكمة للمتورطين.