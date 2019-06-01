فيما يلي قائمة أهم البلدان الممونة للجزائر وقيمة السلع المستوردة من هذه البلدان خلال الأشهر الأربعة الأولى لسنة 2019 مع تطور حجم الواردات القادمة من هذه البلدان (ارتفاعا أو انخفاضا) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2018.

البلد القيمة التطور

(مليون دولار) (مقارنة بنفس الفترة من 2018)

- الصين 2.963 +27.66 بالمئة

-فرنسا 1.493 -4.24 بالمئة

-اسبانيا 1.130 -4.11 بالمئة

-المانيا 1.118 -1.06بالمئة

-ايطاليا 1.113 -.089 بالمئة

- تركيا 842 + 913.95 بالمئة

- الأرجنتين 648 - 28.04 بالمئة

- البرازيل 409 -3.52 بالمئة

- الولايات المتحدة 377 - 826.8بالمئة

- الهند 338 - 17.51 بالمئة

- كوريا الجنوبية 299 - 33.04 بالمئة

- روسيا 244 - 19.76 بالمئة

- بولونيا 216 + 34.65 بالمئة

- العربية السعودية 215 + 9.69 بالمئة

- رومانيا 202 + 10.03 بالمئة

باقي دول العالم ( 145 بلد) : 3.559.35

المجموع : 15.174.60

أهم زبائن الجزائر خلال الأشهر الأربعة الأولى

قائمة أهم زبائن الجزائر و قيمة الصادرات الجزائرية نحو هذه الدول خلال الأربعة أشهر الأولى من 2019، و تطور هذه الصادرات (ارتفاعا أو تراجعا ) نحو هذه الدول, مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018 .

البلد القيمة التطور

(مليون دولار)

-إيطاليا 2.395 +22.60 بالمئة

-فرنسا 1.717 +3.92 بالمئة

-اسبانيا 1.677 - 1.81 بالمئة

- الولايات المتحدة 1.017 - 30.26 بالمئة

- تركيا 918 + 27.92 بالمئة

-بريطانيا 724 - 13.36 بالمئة

- الصين 644 + 92.33 بالمئة

- الهند 637 + 82.68 بالمئة

- كوريا الجنوبية 428 + 58.49 بالمئة

- تونس 424 + 42.04 بالمئة

- هولندا 346 - 15.26 بالمئة

-البرازيل 339 - 52.09 بالمئة

-بلجيكا 327 - 53.11 بالمئة

- البرتغال 309 - 29.89. بالمئة

- استراليا 242 + 29.42 بالمئة

-باقي دول العالم ( 92 بلدا) : 1.180

- المجموع : 13.332 .