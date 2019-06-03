أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم الإثنين، عن إطلاق تطبيقا يسمح بمعرفة جميع الرحلات وموعد انطلاقها وكذا الأسعار والتخفيضات المقدمة.

حيث بإمكان المسافرين تحميل تطبيق "SNTF" والذي يسمح أيضا بمعرفة أقرب محطة من مكان تواجدك عن طريق خاصية الجي بي أس.

وأضافت الشركة عبر حسابها الخاص"الفايسبوك"، أنه بإمكان المسافرين طرح انشغالاتهم والرد عليها في أقرب وقت.

كما أن التطبيق يحتوي على خاصية التنبيهات مع تحديث أوتوماتيكي في حالة تغير مواقيت الرحلات .

ويمكن تحميل التطبيق من على متجر"بلاي ستور" في الرابط التالي:

https://play.google.com/store/apps/details?id=dz.sntf.cs