استوردت الجزائر ما يفوق عن 234 .1 مليار دولار من مجموعة CKD-SKD الموجهة لتركيب السيارات و ذلك خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2019 مقابل 025 .1 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2018 أي بارتفاع يقدر بـ 20.36 بالمائة.

وأوضحت مديرية الدراسات و الاستشراف للجمارك أن قيمة استيراد مجموعات SKD المستعملة في تركيب السيارات من الوزن الخفيف بلغت 07. 928 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2019 مقابل 44. 882 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2018 أي بزيادة قدرت بـ45.63 مليون دولار (+5.17 بالمائة).

ومن جهتها، ارتفعت واردات مجموعات SKD الموجهة لتركيب مركبات نقل الأشخاص و البضائع بأكثر من 100 بالمائة لتبلغ 64. 306 مليون دولار خلال الأشهرالأربعة الأولى من سنة 2019 مقابل 41. 143 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2018 أي بزيادة بلغت 23. 163 مليون دولار (+ 113.82بالمئة).