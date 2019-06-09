أعلن القيادي في حركة "نداء تونس" عبد العزيز القطي، في تدوينه له اليوم الأحد، على صفحته بموقع "فايسبوك"، أنه تم إمضاء وثيقة اتفاق تحالف وطني بين كل من "نداء تونس" وحركة "مشروع تونس" من قبل سلمى اللومي الرقيق ومحسن مرزوق.

وينص الاتفاق على تكوين كتلة موحدة داخل البرلمان والانطلاق في مسار توحيدي يجمع كلا من حركة "نداء تونس" وحركة "مشروع تونس" وينفتح على جميع القوى السياسية من العائلة الوسطية الديمقراطية والشخصيات الوطنية، وفق نص التدوينة.

وذكر القطي أن حركة "نداء تونس" (شق الحمامات) ستعقد ندوة صحفية بعد غد الثلاثاء لتقديم تفاصيل حول بداية المسار التوحيدي بين النداء وحركة مشروع تونس.

ويبلغ عدد نواب حزب "نداء تونس" في البرلمان حاليا 37 نائبا، أما حزب "مشروع تونس" فهو 15 نائبا.