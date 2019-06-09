سيتم ابتداء من الخميس المقبل، إعادة فتح الخط الحضري البحري (الجزائر-تمنفوست)، حسبما أفاد به اليوم الأحد بيان للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين.

وبخصوص برنامج الرحلات فقد تمت برمجة أربع رحلات يومية "ذهابا" من العاصمة وأربع رحلات أخرى "إيابا" من ميناء تمنفوست.

وقد تم تحديد توقيت انطلاق الرحلات البحرية من العاصمة على الساعة 09:00 صباحا ثم على الساعة العاشرة صباحا 10:00، أما بخصوص الظهيرة فإن توقيت الرحلات سيكون على الساعة 14:00 و 16:00 وسيكون انطلاق رحلات "الإياب" من ميناء تمنفوست خلال المواقيت التالية: 10:00 و 12:00 و 15:00 و 17:00.

ويذكر أن، قيمة تذاكر السفر قد حددت بـ 200 دج بالنسبة للكبار و 100 دج بالنسبة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة.