وجهت محكمة تلمسان استدعاء للمدير العام لمؤسسة اتصالات الجزائر للمثول لتحقيق قضائي بناء على شكوى قدمها المدير الجهوي السابق للمؤسسة، والموقوف حاليا عن مهامه بعد حادثة سقوط الوزيرة هدى إيمان فرعون من المنصة التي أعدت لاستقبالها أثناء زيارتها إلى تلمسان في 26 جوان 2018.

وأوقف حينها المدير العام لاتصالات الجزائر المدير الجهوي لتلمسان بحجة الإهمال في طريقة تحضير زيارة الوزيرة. وكان المدير الموقوف قد رفض تنفيذ أوامر المدير العام بتكليف أحد المنظمين الخواص بتحضير تلك الزيارة مقابل مبلغ 120 مليون سنتيم لليوم الواحد.

وهو المنظم الذي تعودت الإدارة العام للشركة التعامل معه، وقد رفع المدير الجهوي السابق لاتصالات الجزائر بتلمسان شكوى أمام محكمة تلمسان ضد مديره العام بسبب "الضغوط التي مارسها عليه واتهامه بأنه كان وراء توقيفه".

و سيتم استدعاء 13 مديرا ولائيا كشهود في قضية الضغوط الممارسة عليهم من طرف المدير العام الذي كان يطلب منهم التعامل مع أحد الخواص المختص في نصب الخيم أثناء زيارات الوزراء.