وهران: فريق جبهة التحرير كلف فرنسا خسارة 100 مليون فرنك

كشف الاستاذ الأحمر قادة، أمس، خلال إحياء الذكرى الـ 66 لتأسيس فريق جبهة التحرير الوطني بوهران بأن "التحاق اللاعبين الجزائريين بفريق جبهة التحرير الوطني كلف الفرق الفرنسية خسارة 100مليون فرنك فرنسي بالنظر لقيمة عقود اللاعبين على غرار زيتوني 20 مليون ومخلوفي 15مليون وبن تيفور 8 مليون ....".

تندرج محاضرة الاستاذ بجامعة سيدي بلعباس ضمن مقال علمي تم إلقاءه خلال إحياء الذكرى لروح اللاعب المجاهد " قدور بخلوفي " ابن مدينة وهران و من مواليد جوان 1934 بحي سانت انطوان.

كانت الندوة من تنظيم جمعية معالم وأعلام المقاومة الجزائرية برئاسة مراد غزالي وبالتنسيق مع منظمة المجاهدين و جامعة وهران 1 و مخبر مخطوطات شمال إفريقيا و متحف المجاهد.

قدم محمد معوش اللاعب السابق في فريق جبهة التحرير نبذة عن كيفية تأسيس الفريق ودور محمد بومزراق المقراني في توجيه النداء للاعبين الـ 32 للالتحاق بفريق الجبهة بعد مشاركته في المهرجان العالمي للشباب بموسكو سنة 1957 رفقة مجموعة من الهواة و مشاركة محمد خميستي.

كما اجتهد المؤرخ محمد بلحاج في دعوة عائلات اللاعب بخلوفي قدور و كروم و مجموعة من اللاعبين القدامى في الفرق المحلية لتقديم شهادات حول دور اللاعب بخلوفي في التدريب و التربية.

أشرف سعيد سعيد والي وهران على افتتاح الندوة معبرا عن اعتزازه بهكذا تظاهرات لتخليد دور المجاهدين و المجاهدات و فضلهم على الجزائر. اعتبر الاستاذ الأحمر قادة ان" قرار تأسيس الفريق كان له وقع صدمة نفسية تضاهي هزيمة معركة " ديان بيان فو" بالنظر للصدى العالمي الذي خلفته الحادثة و تزامنها مع التحضير لمشاركة الفرق في كأس العالم لكرة القدم بالسويد".