زيتوني يستقبل وفدا قطريا

استقبل وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني بحضور السفير القطري بالجزائر عبد العزيز بن علي أحمد نعمة.

ووفق بيان الوزارة، تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجزائر وقطر، وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات التجارية.

كما تم استعراض فرص التعاون المشترك في قطاعات الصادرات والاستثمار، وسُلط الضوء على أهمية تعزيز الروابط التجارية بين البلدين وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات الاقتصاد والتجارة.

خلال اللقاء، نوه الوزير بعمق العلاقات الثنائية، المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، والاستثمارات القطرية المجسدة ميدانيا في الجزائر في العديد من المجالات، بالإضافة إلى أهمية توسيعها.

من جانبه عبر رئيس مجلس غرفة قطر عن استعداد بلاده، لتعميق آفاق التعاون وبحث فرص شراكة وتوسيع الاستثمارات القطرية، مضيفا أن الجزائر تعد شريكا استراتيجيا لقطر.