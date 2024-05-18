بن قرينة يثمن دور رئيس الجمهورية في تكريس الوسطية الإسلامية

ثمن قرينة عبد القادر اليوم من ولاية تميمون دور رئيس الجمهورية عبد العزيز تبون في تكريس الوسطية، والمراجعة الإسلامية المبنية على الاعتدال والتسامح، بعيدا عن الغلو والفكر المتشدد، والتي تنسجم تماما مع نهج وفكر علماء الحزائر عموما المنطقة خصوصا، ومنهم العلامة المرحوم سيدي محمد بلكبير.

وكان عبد القادر بن قرينة قد أشرف مساء اليوم بمسرح الهواء الطلق في مدينة تميمون على تجمع شعبي يدخل في إطار الاستعدادات للانتخابات القادمة بحضور نواب الحزب في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة عن ولاية تميمون والولايات المجاورة، وكذا المئات من مناضلي الحركة، وبعد أن حيا جهود الجيش الشعبي الوطني ومختلف أسلاك الأمن وثمن دورهم في حماية الوطن، وكذا المنظمة الوطنية للمجاهدين وأمينها العام، تحدث رئس حركة البناء في كلمته عن ثلاثة أبعاد، بعد فكري وروحي وبعد مرتبط بالغداء والصحة وما تحققه الجزائر من انجازات في المجال الزراعي قصد الوصول إلى الأمن الغذائي وبعد سياسي يرمي إلى التحضير والاستعداد قصد المشاركة في الانتخابات القادمة.