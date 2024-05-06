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توجيهات جديدة بخصوص موسم حج 2024

6 ماي 2024 ()
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أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف رئيس مكتب شؤون حجاج الجزائر يوسف بلمهدي الإثنين بفندق السلطان بحسين داي على فعاليات اللقاء العام لأعضاء مكتب شؤون حجاج الجزائر لموسم حج 1445ه/2024م.

وحسب بيان للديوان الوطني للحج والعمرة، فقد "كان اللقاء فرصة لأعضاء البعثة لتلقي توجيهات تتعلق بالعملية التنظيمية من أجل إحترام القوانين والترتيبات التي اتخذتها السلطات السعودية، وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات المشاركة في عملية تنظيم البعثة الوطنية بما يخدم ضيوف الرحمن".

وقد "أكد الوزير على ضرورة التنسيق والتجند لإنجاح هذه المهمة الوطنية".

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