جامعة بجاية.. نموذج للنجاح

اعتبر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أن جامعة بجاية تمثل بفضل أدائها لا سيما في مجال الإبداع وإنشاء المؤسسات "نموذجا للنجاح".

خلال زيارة عمل بالولاية، أمس الخميس، أكد الوزير أن جامعة بجاية تعتبر "فضاء هاما للإنشاء والإبداع" كما استعرض بداري هياكل البحث والتجهيزات والمعدات التقنية التي تضمنتها الأقطاب الجامعية في هذه الولاية التي تساهم في ديناميكية تجمع بين البحث وإنشاء المؤسسات سواء كانت مصغرة أو ناشئة حسب التوضيحات المقدمة في عين المكان.

كما أبرز الوزير أن جامعة بجاية ساهمت في إنشاء 200 مشروع اقتصادي وحققت 20 براءة اختراع مما يعكس بوضوح تفكير الجزائر الجديدة التي تطمح إلى مضاعفة إنشاء الشركات على أسس اقتصاد المعرفة وكذا وتنويع إنشاء الثروة وفرص العمل.

في هذا السياق عبر الوزير عن ارتياحه لمكانة الجامعة من أجل الاندماج في بيئتها الصناعية مما جعلها شريكا "هاما" في معادلة التنمية الاقتصادية المحلية وحتى الوطنية.

خلال هذه الزيارة تمكن الوزير من تفقد بعض الإقامات الجامعية خاصة في مدينة القصر المتواجدة على بعد 25 كيلومترا غرب بجاية أين تحولت المدينة إلى قطب جامعي فعلي.

وتضم مدينة القصر كلية جديدة للعلوم الاقتصادية بسعة 6.000 مقعد بيداغوجي وثلاثة اقامات للطلاب علما أن الأشغال جارية لبناء قاعة مؤتمرات بسعة 500 مقعد باستثمار يقدر بأكثر من 4 مليار دينار.