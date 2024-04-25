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أخبار الوطن

وفاة صديقة الثورة الجزائرية

26 افريل 2024 ()

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توفيت صديقة الثورة الجزائرية، بريود أندري آليس جان، وأرملة المجاهد مصطفى دحمون، وفق ما أعلن وزير المجاهدين، العيد ربيقة، اليوم الجمعة.

وكتب الوزير في منشور على صفحته في "الفايسبوك": "ببالغ الحزن و الأسى وقلب مؤمن بقضاء الله وقدره تلقيت نبأ وفاة صديقة الثورة الجزائرية، "باية دحمون"، المولودة "بريود أندري آليس جان"، أرملة المجاهد مصطفى دحمون.

واضاف الوزير: "لا يسعني في هذا المصاب إلاّ أن أتقدم إلى عائلتها الكريمة، وكل رفيقاتها ورفاقها، بأخلص التعازي وأصدق المواساة، سائلا الله أن يلهم أهلها وذويها من بعدها جميل الصبر ووافر السلوان".

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