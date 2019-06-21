كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس الخميس مخبأ يحتوي على ترسانة من الأسلحة على الشريط الحدودي خلال عملية بحث وتفتيش انجزتها ببرج باجي مختار.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الجمعة أنه في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 20 جوان 2019 إثر دورية بحث وتفتيش قرب الشريط الحدودي ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على: بندقية رشاشة من نوع FMDP ، مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، بندقية نصف آلية من نوع سيمونوف، قاعدتي (02) إطلاق صواريخ عيار 107 ملم ،(87) قذيفة هاون عيار 82 ملم،(06 ) قذائف RPG-2، (11) صمامة من مختلف العيارات، (06) حشوات دافعة، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الذخيرة من مختلف العيارات تقدر بـ (2496) طلقة.

من جهة أخرى، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، إثر عملية بحث وتمشيط ببلدية لارباع، ولاية باتنة بالناحية العسكرية الخامسة، ثلاثة (03) مخابئ للإرهابيين وسبع (07) قنابل تقليدية الصنع وأغراض أخرى.



وأضاف البيان تأتي مثل هذه النتائج النوعية لتؤكد على فعالية ونجاعة مختلف العمليات التي تقودها وحدات الجيش الوطني الشعبي في تأمين وحماية كافة التراب الوطني من مختلف الآفات والتهديدات.