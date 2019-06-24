تمكنت مصالح الدرك الوطني يوم الأحد بوهران من تحرير فتاة قاصر تم اختطافها قبل أسبوع من قبل مجموعة من الأشخاص، حسبما علم اليوم الإثنين لدى الهيئة الأمنية المذكورة.

وقد تم ذلك عندما كان أفراد فصيلة الأمن والتدخل للدرك الوطني يقومون بدورية في إطار المخطط الوقائي لموسم الاصطياف حيث لفت انتباههم 6 أشخاص يقومون بتصرفات مشبوهة.

وبعد توقيفهم وتفتيشهم والتحقيق معهم تبين أنهم متورطون في قضية تحويل فتاة قاصر مبحوث عنها في إطار إعلان بحث في فائدة العائلات منذ 15 جوان الجاري بعد أن أجبروها على سرقة مجوهرات والدتها ليتم اقتيادهم إلى مقر فرقة الدرك الوطني عين البيضاء للتحقيق.

وحسب نفس المصدر فإنه تم تحرير الفتاة القاصر وإرجاعها إلى عائلتها بينما يتواصل التحقيق مع الجناة.