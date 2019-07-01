أكد الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية (م و ص ك م, أو أونيام)، موازر جيلالي، بتيزي وزو اليوم الاثنين أن العمال مجبرين على الذهاب في عطلة ابتداء من يوم غد الثلاثاء بسبب نفاذ المادة الأولية الهامة في تشغيل ورشات المصنع بوادي عيسي.

وأوضح ذات السيد موازر أن "المادة الأولية الموجهة لإنتاج الأجهزة الكهرومنزلية من بينها المكيفات الهوائية و الثلاجات نفذت على مستوى الورشات"، مضيفا أن "كل شيء مجمد ما أجبر الإدارة على تقديم العطلة السنوية للعمال ابتداء من يوم غد الثلاثاء مع الإبقاء على الحد الأدنى للخدمة (بالنسبة للمصلحة التجارية و الإدارة)" .

ونتج هذا الوضع "غير المسبوق في تاريخ هذه الشركة" الرائدة في الصناعة الوطنية و الذي استمر نحو ثلاثة أشهر، عن "تجميد المواد الخام التي استوردتها المؤسسة في ميناء الجزائر العاصمة"، وفقا للرئيس المدير العام لذات المؤسسة الوطنية.

وأشار إلى أن (م و ص ك م) "لم تتمكن من تجديد رخصة استيراد و استغلال الأجهزة الكهرومنزلية التي تسمح لها باسترجاعها على مستوى ميناء الجزائر و المستودع الجمركي و هذا رغم الإجراءات التي قامت بها في آجالها المحددة لدى وزارة الصناعة و المناجم".

ومن جهته بعث النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي بتيزي وزو، طيب مقدم، برسالة إلى الوزير الأول وطلب فيها التدخل لمنح "رخصة" لفائدة المؤسسة بهدف وضع حد لهذه الوضعية "الصعبة و التي سيكون لها أثر سلبي على المستوى الاقتصادي و الاجتماعي".