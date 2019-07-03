توفي طفل عمره 13 سنة غرقا منتصف نهار اليوم الأربعاء، بشاطئ زرالدة غربي الجزائر العاصمة.

الضحية (م.ريان) المقيمة عائلته بمدينة قصر البخاري جنوبي المدية، والذي أنهى عامه الدراسي الثالث بالمرحلة المتوسطة، كان قد توجه صباح اليوم رفقة والده إلى شاطئ البحر للسباحة والاستجمام على متن حافلة نقل جماعي رفقة جمع من المصطافين، ليلفظ أنفاسه أمام ذهول والده ورفقائه.

وقد نقلت جثته، حسب مصدر من مكان الحادث، من قبل أعوان الحماية المدنية إلى مستشفى زرالدة.