أفاد وزير الأشغال العمومية و النقل، مصطفى كورابة اليوم السبت بالجزائر أن الحكومة قد أعطت موافقتها لانطلاق انجاز مقطع مترو العاصمة الرابط بين ساحة الشهداء و باب الوادي في "الأشهر المقبلة".

وأوضح الوزير على هامش زيارة تفقد لمشاريع قطاعه بولاية الجزائر أن أشغال توسعة ميترو العاصمة من الناحية الشرقية "جد متقدمة"، مضيفا أن الحكومة قد أعطت موافقتها للانطلاق في إنجاز المقطع الذي يربط محطة ساحة الشهداء بباب الوادي في الأشهر المقبلة و الذي يندرج في إطار توسعة الميترو من الناحية الغربية.

و استطرد قائلا ان أشغال مشروع توسعة ميترو الجزائر من الناحية الشرقية هي حاليا في طور الإنجاز من طرف المجمع العمومي كوسيدار و الذي أسندت إليه بناء مقطعين يشملان الحراش- مطار هواري بومدين الدولي و كذا حي عين النعجة و براقي.

و أضاف كورابة إنه "بدون شك" بعد الانطلاق في هذا المقطع سوف يفك الخناق على الجهة الغربية للجزائر العاصمة لما تعرفه من ازدحام مروري و"المشاكل الكبيرة "التي يعرفها المواطن في تنقله اليومي.