أعلنت الحكومة الفرنسية، أمس الثلاثاء، أنها بصدد رفع الضرائب المتعلقة بشركات الطيران والمتعلقة تحديدا بضرائب على الإساءة للبيئة في الهواء.

ونقلت وكالة "ديلي ستار" تصريح وزيرة النقل الفرنسية، إليزابيث بورن، التي قالت إن بلادها ستفرض ضريبة بيئة على كل رحلات شركات الطيران التي تقلع من فرنسا.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الضريبة ستجمع إيرادات بقيمة 180 مليون أورو خلال بداية العام 2020.

وأضافت بورن للصحفيين: "قررنا فرض ضريبة بيئة على جميع الرحلات التي تقلع من فرنسا وأموال هذه الضرائب ستقوم بتمويل المواصلات الداخلية المختلفة في فرنسا".