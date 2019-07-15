تم اليوم الإثنين تسليم 485 مركبة متعددة الأصناف والمهام والأحجام من إنتاج الشركة الجزائرية لصناعة العربات من علامه مرسيدس بنز بعين بوشقيف والتابعة لوزارة الدفاع الوطني إلى هيئات مدنية وعسكرية.

وأفاد المدير العام لشركة التوزيع وخدمات ما بعد البيع من علامة مرسيدس بنز،حمود تازروت ، الذي قام توقيع بروتوكول التسليم أثناء كلمة ألقاها بالمناسبة أنه "تم تسليم 335 مركبة خفيفة للمديرية المركزية للعتاد بوزارة الدفاع الوطني و115 مركبة من مختلف الأحجام والأصناف للمديرية العامة للأمن الوطني و 24 مركبة منها 12 عربة خفيفة خاصة بإطفاء الحرائق, للمديرية العامة للحماية المدنية والبقية تم تسليمها إلى أحد فروع سوناطراك وعدد من الزبائن الخواص".

وأبرز ذات المصدر " أن "شركة التوزيع و خدمات ما بعد البيع للسيارات من علامة مرسيدس بنز تحضر لفتح وحدات للصيانة والتوزيع والخدمات ما بعد البيع عن طريق استغلال هياكل تابعة للشركة الوطنية للعربات الصناعية عبر ولايات سطيف وهران و ورقله وبشار كمرحلة أولى بالإضافة إلى اعتماد 15 بائعا خاصا سيوفرون 24 نقطة بيع للمنتوج وقطع الغيار وخدمات ما بعد البيع عبر التراب الوطني".

وأشار نفس المسؤول أن "هذه الوحدات التي انطلقت الشركة في تهيئتها ستكون خاضعة لمعايير مالك علامة مرسيدس بنز+ ديملر+ مما يستوجب توفرها على معايير تقنية عالمية ملائمة".

من جهته، أكد المدير العام للشركة الجزائرية لصناعة العربات من علامة مرسيدس بنز في عين بوشقيف، كريم خروبي، أن" الشركة انطلقت منذ شهر أبريل الماضي في إنتاج الصنف الجديد من سيارة سبرنتر في أس 30 التي ستطرح للتسويق قبل نهاية الشهر الجاري حيث استدعي إنتاج هذا الصنف الجديد توسيع سلسلة الإنتاج و إدماج الرجل الآلي في عملية التركيب التي تستدعي التحكم التقني الدقيق وهي العملية الأولى من نوعها بالمصنع" مشيرا إلى التوقف عن إنتاج الصنف القديم لسبرنتر نهائيا.

وأضاف ذات المصدر أن إنتاج هذا الصنف الجديد تم الانطلاق في تصنيعه في ألمانيا سنة 2018 " موضحا أن "عملية تركيبه تتم بنسبة 100 بالمئة في مصنع تيارت مما تطلب إدماج 150 عامل جديد خضعوا للتكوين خلال الفترة السابقة".

وشمل حفل التسليم الذي اشرف عليه العميد اسماعيل كريكور رئيس مجلس الإدارة للشركة الجزائرية لصناعة العربات من علامة مرسيدس بنز بعين بوشقيف وحضره ممثلون عن الهيئات والمؤسسات التي استلمت هذه الدفعة من المركبات حيث أكدوا أن

"تجديد الثقة في الشركة هو دليل على جودة ونوعية المنتوج الذي يضاهي المنتوج العالمي زيارة وحدة الإنتاج والإطلاع على أهم مراحل الإنتاج الصنف الجديد من سيار سبرنتر".

ويذكر أن إنتاج الشركة الجزائرية لصناعة العربات من علامات مرسيدس بنز بعين بوشقيف منذ بداية الإنتاج سنة 2014 تاريخ تدشين المصنع من طرف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي نائب وزير الدفاع الوطني الفريق أحمد قايد صالح بلغ أكثر من 15 ألف مركبة كما تصل قدرة الإنتاج السنوية 2000 مركبة من صنف كلاس ج رباعية الدفع و6 آلاف سبرينتر.