أثبت مشجع مصري مرة أخرى، أن كرة القدم ليست مجرد لعبة، بل هي مجال قد تفيض فيه الإنسانية والمشاعر النبيلة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، فيديو مؤثر لشاب مصري، وهو يودع بالدموع أصدقاءه من مشجعي منتخب الجزائر، خلال مغادرتهم مصر التي احتضنت منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2019.

وظهر الشاب المصري في الفيديو، وهو يبكي أثناء سلامه على أصدقائه الجزائريين، الذين كانوا يستعدون لمغادرة مطار القاهرة، بعد تتويج منتخب الجزائر بكأس أمم إفريقيا على حساب السنغال (1-0).